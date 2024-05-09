Врач Екатерина Серебренникова отметила, что весной растет риск инфекций и обострения хронических заболеваний. Смена температур, цветение растений и перестройка организма приводят к повышенной уязвимости. Наиболее распространены вирусные кишечные инфекции, ангина, грипп, клещевой энцефалит, аллергии, а также обострения язвенных и ревматологических болезней.
Серебренникова рекомендует меры профилактики: частое мытье рук, соблюдение чистоты в холодильнике, избегание контакта готовых и сырых продуктов, вакцинацию против клещевого энцефалита и ношение масок и очков для защиты от аллергенов, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Sklifosovsky Insitute (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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