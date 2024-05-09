Ученые из США и Греции разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, способный предсказывать склонность к суицидальным мыслям и поведению, включая членовредительство, с точностью 92%.

Система, опубликованная в журнале Nature Mental Health, была обучена на данных опросов 4019 человек. Участникам предложили оценить 48 изображений в различных категориях, чтобы выявить, как они воспринимают вознаграждение и отвращение.

Система ИИ, разработанная совместно Университетом Цинциннати и Северо-западным университетом, смогла точно прогнозировать четыре показателя суицидальных мыслей и поведения, включая пассивные и активные мысли, планирование самоубийства и стратегии предотвращения членовредительства, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Marian Duven (Creative Commons Attribution 4.0 International license)