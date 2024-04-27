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ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:00

ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану

Израиль официально ответил на конкретное предложение палестинского ХАМАС о мирном урегулировании. Об этом сообщил в Telegram член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя.

"Движение ХАМАС получило сегодня официальный ответ Израиля на инициативу движения, которую оно довело до сведения египетских и катарских посредников 13 апреля. Движение проанализирует данное предложение и по завершении его изучения даст свой ответ", — сообщил аль-Хайя.

Ранее палестинское движение передало через Египет и Катар свои предложения Израилю по реализации мирного плана в Секторе Газа.

Фото: IDF spokesman Unit/flickr.com/photos/idfonline/14538979668/

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