Израиль официально ответил на конкретное предложение палестинского ХАМАС о мирном урегулировании. Об этом сообщил в Telegram член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя.
"Движение ХАМАС получило сегодня официальный ответ Израиля на инициативу движения, которую оно довело до сведения египетских и катарских посредников 13 апреля. Движение проанализирует данное предложение и по завершении его изучения даст свой ответ", — сообщил аль-Хайя.
Ранее палестинское движение передало через Египет и Катар свои предложения Израилю по реализации мирного плана в Секторе Газа.
Фото: IDF spokesman Unit/flickr.com/photos/idfonline/14538979668/
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