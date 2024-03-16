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Байден назвал Путина бандитом
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:28

Байден назвал Путина бандитом

Президент США Джо Байден снова резко высказался в сторону Путина. Свое заявление он сделал во время обсуждения ассигнования для Киева. Байден уверял, что большинство конгрессменов его поддерживают.

- Я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит, - сказал Байден.

Президент Америки произнес речь во время мероприятия, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Напомним, что в финансировании нуждается не только Украина, но и сама Америка. Так, Пентагон уже подал запрос на 6,5 миллиардов долларов из-за того, что количество вооружения оскудело после передачи Киеву военной помощи.

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