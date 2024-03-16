Президент США Джо Байден снова резко высказался в сторону Путина. Свое заявление он сделал во время обсуждения ассигнования для Киева. Байден уверял, что большинство конгрессменов его поддерживают.
- Я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит, - сказал Байден.
Президент Америки произнес речь во время мероприятия, приуроченного ко Дню святого Патрика.
Напомним, что в финансировании нуждается не только Украина, но и сама Америка. Так, Пентагон уже подал запрос на 6,5 миллиардов долларов из-за того, что количество вооружения оскудело после передачи Киеву военной помощи.
Орбан пригрозил Брюсселю оккупацией
Премьер считает, что у Венгрии должно быть больше прав в ЕС.
Филиппо обвинил Макрона в большой лжи о ситуации на Украине
Политик потребовал сказать правду об истинном положении вещей.
Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.