В конгресс США поступил запрос от Министерства обороны страны. После оказания помощи Киеву склады опустели и руководители задумались о необходимости помощи в размере 6,5 миллиардов долларов. Общие же потребности Пентагона, по версии издания Bloomberg, составляют 10 миллиардов.
По словам авторов статьи которые ссылаются на документы ведомства, для пополнения запасов необходимы на закупку ракет для залпового огня, противотанковых комплектов, приборов ночного видения и т.д.
При этом до сих поддерживается идея отправления помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. Последний транш в размере 250 миллионов был передан Украине в декабре прошлого года.
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