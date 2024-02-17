Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о том, что поставки бананов из Эквадора возобновятся. На данный момент обсуждаются технические подробности, однако уже известны компании, от которых Россельхознадзор готов принять продукцию. Это Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA.

Для обсуждения в Москву приехала делегация МИД Эквадора, во время беседы упор делался на смягчение ограничений ввоза фруктов.

Напомним, что до этого Эквадор отказался от сделки с США - страна должна была отдать Америке старую российскую военную технику, которая поступила бы Киеву в качестве помощи.