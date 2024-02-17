Посол РФ Владимир Спринчан рассказал, что Эквадор пересмотрел отношение к сделке с США. После встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа дипломат уверенно заявил, что передачи Америке российской военной техники не будет.

- Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами, - озвучил Спринчан во время интервью, дополнительно подтвердив информацию.

Разговоры об обмене техникой между США и Эквадором идут с конца января этого года. Америка обещала поставить взамен старой российской техники современное оборудование. Кремль же в ответ на это пояснил, что передача военной техники третьим странам не предусматривается международными соглашениями.