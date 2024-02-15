Глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия сообщила о вынужденном поиске нового рынка сбыта, который заменит сотрудничество с Россией. На данный момент Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз бананов из страны. Причина - найденная многоядная муха-горбатка.

- Это новый вызов для эквадорских производителей и экспортеров бананов, - говорит Гарсия.

При этом министр подчеркнула, что напряжения между странами нет, в противном случае экспорт был полностью запрещен, либо был бы оформлен отказ от поставок. К тому же это не первое уведомление о мухе-горбатке в бананах Эквадора.

Напомним, что тем временем бананы в России неумолимо растут в цене.