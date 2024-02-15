Жители Перми удивлены резкому скачку цен на бананы - только за декабрь они выросли в стоимости более, чем в два раза. Для сравнения, в начале декабря 2023 года фрукты стоили 79 рублей за килограмм, а уже в феврале 2024 года.

- Серьезное увеличение цены заметил еще в январе. Печально, - рассказал городской предприниматель в своем Телеграм-канале.

Росстат же сообщает такие данные: в январе бананы в Перми стали дороже на пять процентов. По информации СМИ, самые дорогие фрукты продаются в одном из крупнейших гипермаркетов - цена составляет около 190 рублей за килограмм.