Кристина планирует выступить на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня с песней Аллы Пугачевой "А знаешь, всё ещё будет" . Орбакайте отметила особо, что готова сделать эту поездку, даже если не будет заказов на дорогие корпоративы.