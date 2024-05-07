Российский автопроизводитель Aurus в преддверии инаугурации Владимира Путина представила обновлённую версию президентской модели Senat, сообщают "Известия".
Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству Китая нельзя забывать
Перед началом своего визита в Сербию, глава Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность помнить об ударам НАТО по посольству Китая в Белграде 25 лет назад.
ЦАХАЛ установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"
Израильские военные захватили палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, информирует издание Haaretz, ссылаясь на вооруженные силы.
Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремле
Кристина планирует выступить на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня с песней Аллы Пугачевой "А знаешь, всё ещё будет" . Орбакайте отметила особо, что готова сделать эту поездку, даже если не будет заказов на дорогие корпоративы.
Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через "Госуслуги"
Мошенники начали похищать деньги россиян через аккаунты на "Госуслугах".