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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:54

В России представили новый Aurus Senat Путина

Российский автопроизводитель Aurus в преддверии инаугурации Владимира Путина представила обновлённую версию президентской модели Senat, сообщают "Известия".

Мир

Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству Китая нельзя забывать

Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству Китая нельзя забывать

Перед началом своего визита в Сербию, глава Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность помнить об ударам НАТО по посольству Китая в Белграде 25 лет назад.

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ЦАХАЛ установил контроль над палестинской частью КПП

ЦАХАЛ установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"

Израильские военные захватили палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, информирует издание Haaretz, ссылаясь на вооруженные силы.

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Общество

Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремле

Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремле

Кристина планирует выступить на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня с песней Аллы Пугачевой "А знаешь, всё ещё будет" . Орбакайте отметила особо, что готова сделать эту поездку, даже если не будет заказов на дорогие корпоративы.

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Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через

Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через "Госуслуги"

Мошенники начали похищать деньги россиян через аккаунты на "Госуслугах".

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