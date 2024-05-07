Россия готовится провети учения ядерных сил в ответ на агрессивную западную риторику, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", — отметил дипломат.
Антонов указал на то, что коллективный Запад поставляет Киеву всё более смертоносное оружие, чтобы украинские националисты могли наносить удары по территории РФ и убивать россиян.
Посол подчеркнул, что Россия никому не угрожает. Учения проводятся для того, чтобы "слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне" и их европейские сателлиты осознали, что Россия в ответ на эскалацию конфликта на Украине готова использовать любые средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, добавил он.
"Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", — подытожил Антонов.
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Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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