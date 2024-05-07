Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия готова уступить 35 тысяч немецких солдат при условии, если возникнет такая необходимость. Такое заявление он сделал на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.

- Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации - говорится в официальном сообщении.

Шольц подчеркнул, что цель немецких ВС - защита Северо-Восточной и Центральной Европы. Канцлер отмечает, что Германия намерена защищать территорию НАТО до каждого "квадратного сантиметра".

- Безопасность наших прибалтийских союзников - это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти, - подчеркнул Шольц.

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