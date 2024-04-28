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В Турции проверят отель, взявший 120 евро за национальность
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 21:45

В Турции проверят отель, взявший 120 евро за национальность

Анкара начала расследование ситуации в отеле в курортной Анталье, где сотрудники взяли с гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро. Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT haber.

СМИ уточнило, что пострадавший забронировал номер в отеле на иностранном сайте.

"Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", — подчеркнул телеканал.

По информации журналистов, ведомство запросило официальные объяснения отеля по поводу произошедшего и назначило контролёра для проведения проверки. По её результатам виновные будут наказаны в соответствии с законодоательством, сообщает TRT haber.

Ранее Россия и Индия начали обсуждать совместный проект в Арктике, сравнимый по значимости с МКС.

Фото: web.archive.org/Антон Никифоров (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).

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