Анкара начала расследование ситуации в отеле в курортной Анталье, где сотрудники взяли с гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро. Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT haber.

СМИ уточнило, что пострадавший забронировал номер в отеле на иностранном сайте.

"Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", — подчеркнул телеканал.

По информации журналистов, ведомство запросило официальные объяснения отеля по поводу произошедшего и назначило контролёра для проведения проверки. По её результатам виновные будут наказаны в соответствии с законодоательством, сообщает TRT haber.

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Фото: web.archive.org/Антон Никифоров (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).