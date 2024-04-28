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Россия и Индия обсуждают совместный проект в Арктике, сравнимый по значимости с МКС
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:00

Россия и Индия обсуждают совместный проект в Арктике, сравнимый по значимости с МКС

Индия и Россия обсуждают совместный научный проект в Арктике, который по значимости сопоставим с Международной космической станцией. Александр Макаров, директор российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сообщил о переговорах с индийскими научными институтами после визита в Васко-да-Гама.

Россия предложила Индии участвовать в своем проекте "Северный полюс", где российские ученые проводят исследования с помощью современного оборудования на ледостойкой платформе. Индийские ученые уже ведут исследования в Арктике, и возможное сотрудничество может привести к долгосрочному партнерству в изучении природной среды и адаптации к климатическим изменениям, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Andreas Weith (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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