Индия и Россия обсуждают совместный научный проект в Арктике, который по значимости сопоставим с Международной космической станцией. Александр Макаров, директор российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сообщил о переговорах с индийскими научными институтами после визита в Васко-да-Гама.
Россия предложила Индии участвовать в своем проекте "Северный полюс", где российские ученые проводят исследования с помощью современного оборудования на ледостойкой платформе. Индийские ученые уже ведут исследования в Арктике, и возможное сотрудничество может привести к долгосрочному партнерству в изучении природной среды и адаптации к климатическим изменениям, сообщает ТАСС.
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