Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.

"Работая из дома, можно контролировать окружающую среду и минимизировать воздействие аллергенов, таких как пыль, пыльцы или домашние животные. Также дома можно предотвратить контакт с химическими веществами или ароматизаторами на рабочем месте, которые могут вызывать аллергические реакции", — рассказала она.

Кроме того, по её словам, дома удобнее подстроить приём лекарств и соблюдение всем рекомендациям врача.

"Но, конечно же, удаленная работа не избавит человека от аллергии полностью, лишь только поможет снизить ее вспышки", — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме будет обсуждаться вопрос о возможности перевода аллергиков на удаленную работу в определенные периоды года. Как рассказал депутат Ярослав Нилов, этот вопрос актуален из-за снижения работоспособности сотрудников в периоды обострения аллергии.

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