Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.
"Работая из дома, можно контролировать окружающую среду и минимизировать воздействие аллергенов, таких как пыль, пыльцы или домашние животные. Также дома можно предотвратить контакт с химическими веществами или ароматизаторами на рабочем месте, которые могут вызывать аллергические реакции", — рассказала она.
Кроме того, по её словам, дома удобнее подстроить приём лекарств и соблюдение всем рекомендациям врача.
"Но, конечно же, удаленная работа не избавит человека от аллергии полностью, лишь только поможет снизить ее вспышки", — заключила она.
Ранее сообщалось, что в Госдуме будет обсуждаться вопрос о возможности перевода аллергиков на удаленную работу в определенные периоды года. Как рассказал депутат Ярослав Нилов, этот вопрос актуален из-за снижения работоспособности сотрудников в периоды обострения аллергии.
Фото: freepik
Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах.
Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций
Минюст внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций, также эстонскую организацию ККК - Stop Occupation of Karelia и украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым".
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.
Эндокринолог Атаманова: в день следует употреблять не более 120 мл комбучи
Эндокринолог Юлия Атаманова порекомендовала не употреблять более 120 мл комбучи в день, чтобы избежать проблем с пищеварением, таких как вздутие, диарея и метеоризм.