В Госдуме России будет обсуждаться вопрос о возможности перевода аллергиков на удаленную работу в определенные периоды года. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает News.Ru.
По его словам, этот вопрос актуален из-за снижения работоспособности сотрудников в периоды обострения аллергии.
В процессе обсуждения предполагается анализ существующих норм и практик, включая новые гибкие формы занятости. После предварительного анализа комитет сформирует позицию, которая может включать уточнения в Трудовой кодекс, но решение будет принято только после согласования с трехсторонней комиссией, что отражает базовый принцип организации труда.
Фото: flickr.com/mcfarlandmo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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