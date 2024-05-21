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Депутат Нилов: в Госдуме обсудят вопрос перевода аллергиков на удаленку
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:25

Депутат Нилов: в Госдуме обсудят вопрос перевода аллергиков на удаленку

В Госдуме России будет обсуждаться вопрос о возможности перевода аллергиков на удаленную работу в определенные периоды года. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает News.Ru.

По его словам, этот вопрос актуален из-за снижения работоспособности сотрудников в периоды обострения аллергии.

В процессе обсуждения предполагается анализ существующих норм и практик, включая новые гибкие формы занятости. После предварительного анализа комитет сформирует позицию, которая может включать уточнения в Трудовой кодекс, но решение будет принято только после согласования с трехсторонней комиссией, что отражает базовый принцип организации труда.

Фото: flickr.com/mcfarlandmo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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