В Белоруссии задержаны четыре подозреваемых по уголовному делу о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков. Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО
Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время своего визита в Харьковскую область объявил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-E и новых систем ПВО небольшого радиуса действия Skynex, как сообщила администрация Харьковской области.
Times of Israel: ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться с севера Рафаха
ЦАХАЛ планирует наступление на северные районы Рафаха в секторе Газа.
Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию
Исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило потенциально опасный побочный эффект приема пробиотиков, который заключается в возможности попадания бактерий в кровоток (бактериемия).
Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне
Фотобиомодуляция — неинвазивный метод светотерапии низкой интенсивности, может улучшить умственные функции, смягчая негативное воздействие хронического стресса.