Киев будет благодарен западным партнёрам за отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC.
"Если... партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что пока западные хозяева отправляют Украине только вооружение, но Киев не возражает против личного присутствия войск НАТО в зоне конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале признался, что западные страны обсуждали отправку своих армий на Украину. Недавно бывший представитель министерства обороны США Стивен Брайен опубликовал статью в Asia Times о том, что первые 100 военнослужащих Иностранного французского легиона уже отправлены в Славянск для поддержки ВСУ.
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