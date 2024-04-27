Из самолётов и аэропортов уберут все металлические столовые приборы - так распорядился Минтранс России. Причина - железные ножи и вилки создают дополнительную опасность в условиях растущей угрозы терактов.
Предварительно, запрет будет действовать до 17 мая.
Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ
Колонну заблокировали на пограничном пункте "Зосин-Устилуг".
ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану
Ранее движение передало через Египет и Катар свои предложения по реализации мирного плана в Секторе Газа.
Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез
По его словам, никакой пользы организму эти продукты не несут.
Спасавшему людей в "Крокусе" мальчику организуют встречу в Кремле
Мать мальчика подтвердила, что с ней связались из администрации президента и интересовались, не хотят ли они встретиться с главой государства.