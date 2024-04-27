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Минтранс распорядился убрать из аэропортов и самолётов железные ножи и вилки
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:35

Минтранс распорядился убрать из аэропортов и самолётов железные ножи и вилки

Из самолётов и аэропортов уберут все металлические столовые приборы - так распорядился Минтранс России. Причина - железные ножи и вилки создают дополнительную опасность в условиях растущей угрозы терактов.

Предварительно, запрет будет действовать до 17 мая.

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