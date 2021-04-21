Голикова: нарушители СанПиН лишатся возможности поставлять продукты в школы

Предприятия, обеспечивающие учебные учреждения горячим питанием, рискуют остаться без контрактов в случае, если комбинаты будут систематически нарушать санитарно-эпидемиологические требования. Ранее в отношении подобных недобросовестных поставщиков действовали только санкции в виде крупных административных штрафов. В Петербурге есть несколько больших частных комбинатов, которым грозит остаться без работы после данных нововведений. В частности, это компании "Артис-Детское питание" и "Фирма Флоридан", ранее замеченные в нарушениях СанПиН.

Об изменениях в перечне санкций за подобную халатность рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1". По ее словам, недобросовестных поставщиков следует не только наказывать рублем, но и лишать возможности обслуживать учебные учреждения в принципе. Решение о применении конкретных мер будут выносить надзорные и правоохранительные органы на основании степени тяжести нарушений и их последствий.

Усиление контроля над работой комбинатов питания продиктовано прошедшими в марте инспекциями Роспотребнадзора. По статистическим данным, РПН выявил наличие запрещенных продуктов в 10% проверенных учебных учреждений. В частности, сотрудники ведомства обнаружили в школах не разрешенные санитарными нормами колбасные и кондитерские изделия. Некоторые комбинаты не только допускают нарушения СанПиН, но и выкладывают в открытый доступ фотографии с ними.

Ранее в прессе появилась информация, что компания "Фирма Флоридан" показала снимки с безупречно накрытыми столами в школах Приморского района с целью продемонстрировать высокий уровень обслуживания учебных учреждений. Как можно заметить, на фотографиях запечатлены бутерброды с колбасой — данный продукт находится в списке запрещенных к подаче учащимся.

РПН отмечал данный факт как нарушение СанПиН, что должно повлечь за собой ответственность компании. Тем не менее "Фирма Флоридан" сумела ее избежать. Более того, данный снимок позднее продолжал тиражироваться в соцсетях как реклама "добросовестного" предприятия.

Комбинат "Артис-Детское питание" — еще один крупный оператор питания в Петербурге, допускающий нарушения СанПиН. Поставщик преимущественно обслуживает школы и детсады Колпинского района. Несмотря на решения прокуратуры и РПН, компания продолжает вести деятельность с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Не исключено, что допущенная халатность помимо штрафов может обернуться для вышеуказанных комбинатов лишением контрактов на поставку питания.

Согласно заявлению Голиковой, работа частных предприятий, обслуживающих СОШ и детсады и нарушающих СанПиН, будет взята под пристальный контроль. В настоящий момент ситуация на рынке соцпитания далека от идеальной. От родителей детей поступает много жалоб на качество питания. Очевидно, что контроль действительно необходимо усилить, и это будет сделано посла обращения вице-премьера.