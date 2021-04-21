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Голикова: нарушители СанПиН лишатся возможности поставлять продукты в школы
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  • Полякова Александра
  • Опубликована сегодня в 18:02

Голикова: нарушители СанПиН лишатся возможности поставлять продукты в школы

Предприятия, обеспечивающие учебные учреждения горячим питанием, рискуют остаться без контрактов в случае, если комбинаты будут систематически нарушать санитарно-эпидемиологические требования. Ранее в отношении подобных недобросовестных поставщиков действовали только санкции в виде крупных административных штрафов. В Петербурге есть несколько больших частных комбинатов, которым грозит остаться без работы после данных нововведений. В частности, это компании "Артис-Детское питание" и "Фирма Флоридан", ранее замеченные в нарушениях СанПиН.

Об изменениях в перечне санкций за подобную халатность рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1". По ее словам, недобросовестных поставщиков следует не только наказывать рублем, но и лишать возможности обслуживать учебные учреждения в принципе. Решение о применении конкретных мер будут выносить надзорные и правоохранительные органы на основании степени тяжести нарушений и их последствий.

Усиление контроля над работой комбинатов питания продиктовано прошедшими в марте инспекциями Роспотребнадзора. По статистическим данным, РПН выявил наличие запрещенных продуктов в 10% проверенных учебных учреждений. В частности, сотрудники ведомства обнаружили в школах не разрешенные санитарными нормами колбасные и кондитерские изделия. Некоторые комбинаты не только допускают нарушения СанПиН, но и выкладывают в открытый доступ фотографии с ними.

Ранее в прессе появилась информация, что компания "Фирма Флоридан" показала снимки с безупречно накрытыми столами в школах Приморского района с целью продемонстрировать высокий уровень обслуживания учебных учреждений. Как можно заметить, на фотографиях запечатлены бутерброды с колбасой — данный продукт находится в списке запрещенных к подаче учащимся.

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РПН отмечал данный факт как нарушение СанПиН, что должно повлечь за собой ответственность компании. Тем не менее "Фирма Флоридан" сумела ее избежать. Более того, данный снимок позднее продолжал тиражироваться в соцсетях как реклама "добросовестного" предприятия.

Комбинат "Артис-Детское питание" — еще один крупный оператор питания в Петербурге, допускающий нарушения СанПиН. Поставщик преимущественно обслуживает школы и детсады Колпинского района. Несмотря на решения прокуратуры и РПН, компания продолжает вести деятельность с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Не исключено, что допущенная халатность помимо штрафов может обернуться для вышеуказанных комбинатов лишением контрактов на поставку питания.

Согласно заявлению Голиковой, работа частных предприятий, обслуживающих СОШ и детсады и нарушающих СанПиН, будет взята под пристальный контроль. В настоящий момент ситуация на рынке соцпитания далека от идеальной. От родителей детей поступает много жалоб на качество питания. Очевидно, что контроль действительно необходимо усилить, и это будет сделано посла обращения вице-премьера.

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