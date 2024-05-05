Издание Wall Street Journal сообщило о возможном дефолте в Украине. Власти могут сделать такое заявление уже в августе, а катализатором будет невозможность заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов по облигациям и прощению части долга страны.
Как рассказали журналисты, группа иностранных держателей облигаций надеется вернуть свои средства не позже 2025 года. Для этого они намерены применить давление на Киев. Взамен дали обещание простить значительную часть непогашенного долга Украины.
Другая сторона медали в том, что одобрение сделки находится в шатком положении: деньги, которые собирали с налогоплательщиков, в итоге будут аккумулированы в руках держателей облигаций.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Linus Folke Jensen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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