Бизнесмен Илон Маск обратил внимание на широкий ассортимент импортных товаров в РФ, несмотря на введённые Западом санкции. В своём аккаунте в сети X (ранее Twitter) Маск прокомментировал видео, опубликованное одним из пользователей, в котором демонстрировалось, что продукция зарубежных компаний остаётся доступной для российских потребителей.
"Интересно," — прокомментировал Маск.
В середине марта журналисты Bloomberg информировали о росте российской экономики, несмотря на беспрецедентные санкции. Агентство отмечало, что заработки в России выросли на двузначные числа, рубль стабилизирован, а бедность и безработица на рекордно низком уровне. Bloomberg подчеркнуло, что это принесло пользу россиянам.
В декабре 2023-го пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Запад почувствовал эффект бумеранга от санкций против страны. По его словам, многие начали задаваться вопросом о правильности введённых мер.
Фото: flickr.com /Heisenberg Media (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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