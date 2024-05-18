Центральное командование США сообщило, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по нефтяному танкеру, направлявшемуся в Поднебесную после остановки в РФ.

Судно M/T Wind швартовалось в РФ и находилось на пути в КНР. Удар баллистической ракетой привёл к заполнению отсеков водой, в результате управление было потеряно. По данным командования США, никто из членов экипажа не пострадал. Команда восстановила управление и возобновила движение.

Правящее движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря и ранее предупреждало о планах атаковать любые связанные с Иерусалимом корабли, призвав отозвать экипажи других стран и не приближаться к ним в море. В результате ряд судоходных компаний приостановили перевозки.

США и Британия с середины января бьют по позициям хуситов, заявляя, что это ответ на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и неоправданной агрессией.

Фото: commons.wikimedia.org/ Agnes Monkelbaan (Creative Commons Attribution 4.0 International)