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Астрономы обнаружили очень яркую комету, которую можно будет осенью увидеть с Земли
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:43

Астрономы обнаружили очень яркую комету, которую можно будет осенью увидеть с Земли

Астрономы обнаружили яркую комету C/2023 A3, которая была открыта в 2023 году китайской обсерваторией "Пурпурная гора". Это небесное тело, которое сейчас находится между Юпитером и Сатурном, осенью 2024 года пролетит рядом с Землёй.

Комета станет хорошо видимой в ночном небе даже без специального оборудования. По мере приближения к Солнцу, сублимация льда на её поверхности вызовет светящееся облако, формирующее характерный "хвост". Несмотря на восторг учёных от яркости кометы, точный сценарий её приближения к Земле остаётся неопределённым, и не исключено, что комета может распасться по пути, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/ArtemSukhanov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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