Астрономы обнаружили яркую комету C/2023 A3, которая была открыта в 2023 году китайской обсерваторией "Пурпурная гора". Это небесное тело, которое сейчас находится между Юпитером и Сатурном, осенью 2024 года пролетит рядом с Землёй.

Комета станет хорошо видимой в ночном небе даже без специального оборудования. По мере приближения к Солнцу, сублимация льда на её поверхности вызовет светящееся облако, формирующее характерный "хвост". Несмотря на восторг учёных от яркости кометы, точный сценарий её приближения к Земле остаётся неопределённым, и не исключено, что комета может распасться по пути, сообщает 4pda.

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