Серия гиперкаров включает модели B95 и Battista с уникальным дизайном и двумя комплектациями: Gotham и Dark Knight. Отличия между ними заключаются в типе кожаной обивки и колёсных дисках.

В салоне автомобилей использованы логотипы Wayne Enterprises, а бортовая система воспроизводит голос Альфреда, дворецкого Брюса Уэйна. Автомобили оснащены четырьмя электромоторами, развивающими мощность 1900 л. с. и крутящий момент 2300 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за менее чем две секунды и достигать скорости свыше 300 км/ч. Емкость батареи составляет 120 кВтч с запасом хода до 500 км.

Цены составляют $3,6 млн за Battista Wayne Enterprises и $5,2 млн за B95 Wayne Enterprises, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)