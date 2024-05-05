Диетолог Ольга Чухачева предупредила, что уже один кусочек колбасы содержит дневной лимит насыщенных жиров, и рекомендует ограничить их потребление до 10% от суточной калорийности.
Насыщенные жиры, присутствующие во многих животных продуктах, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за их способности оставаться твердыми при комнатной температуре.
Врач советует предпочитать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи, а также избегать высокообработанных продуктов. Чухачева подчеркивает, что наш организм способен сам производить насыщенные жиры, делая их потребление необязательным, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Wilfredor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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