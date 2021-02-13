"Фирма Флоридан" игнорирует требования СанПиН при организации питания в Петербурге

Поставщик социального питания "Фирма Флоридан" выложил в своей официальной группе "Вконтакте" пост, который должен был продемонстрировать высокое качество предоставляемых им услуг общеобразовательным учреждениям №580, №632, №655 и №777, расположенным в Приморском районе Санкт-Петербурга. Красивые фотографии школьных обедов были призваны убедить родителей учащихся в том, что их дети питаются вкусной и здоровой пищей.

Однако на изображениях четко видно продукт, который никоим образом не должен был попасть на стол в детской столовой — копченую колбасу. Она входит в список СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 — перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей.

В списке также находятся леденцы, кофе, жвачка, мясо диких животных и многое другое, что могло бы нанести вред неокрепшим организмам школьников. Но, по всей видимости, "Фирма Флоридан" готова на многое ради красивых картинок в соцсетях.

Наличие подобных списков с рекомендациями по продуктовому составу для организации питания призвано повысить качество и полезность еды, которой питаются учащиеся в общеобразовательных учреждениях. Однако пример "Флоридана" показывает, что не все поставщики придерживаются данного перечня продуктов. Это обстоятельство должно вызвать вопросы и заинтересованность уполномоченных органов.