Бывший супруг «самой известной попы мира» Ким Кардашьян, эпатажный американский рэпер Канье Уэст сделал очередное грандиозное вложение в собственный образ. Как сообщили источники издания Daily Mail, музыкант решил порадовать своих поклонников «платиновой улыбкой».
По данным журналистов, Уэст удали все прежние зубные имплантаты, а вместо них вставил титановые. Озвучивается и примерная сумма на поход Уэста к стоматологу: 850 000 долларов. Так дорого вышло потому, что эти протезы «не имеют аналогов» и разработаны по личному проекту Канье.
Эту новость «подогрел» и сам музыкант: в своей запрещенной соцсети он выложил забавные фото: свою новую улыбку и фото персонажа Челюсть из кино про Агента 007.
Однако, вскоре появилась другая информация: портал Complex сообщил, что на самом деле репер прежние зубы не удалял, а просто поставил грилзы (в стоматологии это называется «несъемное протезирование»). При этом, грилзы действительно сделаны из сплавов ценных металлов, в числе которых - платина и титан.
До этого Канье тоже использовал грилзы, но - бриллиантовые.
Как отмечают в Сети почитатели таланта Уэста, с их кумиром - не соскучишься. На уровень эпатажа, который выдает музыкант не повлиял даже его развод с Кардашьян: сегодня рэпер любит шокировать публику со своей новой пассией, дизайнером одежды Бьянкой Цензори. Красивая девушка стала настоящим «манекеном» для Уэста: говорят, что именно он заставляет выходить ее на улицу в одних чулках, или в платье, похожем на презерватив.
Фото скандальной парочки не сходят с новостных лент: многие читатели искренне сочувствуют Бьянке, считая что девушка попала под жесткий диктат музыканта-провокатора.
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