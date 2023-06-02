Концерт на экономическом форуме в Петербурге пройдет с участием противников СВО

Хэдлайнером концерта на Дворцовой площади, приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму, станет группа "Звери". Об этом сообщила пресс-служба "Россконгресса".

Примечательно, что коллектив еще в 2022 году четко обозначил свою позицию по спецоперации ВС РФ на Украине, осудив решение российского правительства. Несмотря на это, музыканты успешно гастролируют по России и зарабатывают деньги.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда на концертные площадки Петербурга во время значимых событий выходят артисты, осуждающие СВО. При этом они не уезжают из РФ, а зарабатывают в стране. В частности, в день празднования 320-летия Петербурга на сцене "Газпром -Арены" выступал рэпер Pharaon, а в 2022 году зрителей и участников финала Суперкубка на той же площадки развлекала группа "Би-2", солистов которой уже признали иноагентами.

Петербуржцы убеждены, что такое стало возможным только из-за того, что губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного сами занимают "удобную" невнятную позицию, демонстрируя тем самым отсутствие политической воли.