Зурабишвили: свободные выборы в 2024 году — ключ к переговорам о вступлении Грузии в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что проведение свободных и прозрачных парламентских выборов, запланированных в республике на октябрь 2024 года, будет основой для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

"Начинается этап, когда мы должны показать, что мы на самом деле достойны статуса (кандидата в члены ЕС — прим. ТАСС). Мы не сможем доказать это иначе, как провести очень достойные, свободные и прозрачные выборы. Этого желают все. Мы все вместе должны добиться этого. Если мы этого не добьемся, тогда не будем достойны перейти на следующий этап, который подразумевает открытие переговоров по вступлению [в ЕС]", — сказала Зурабишвили, выступая перед студентами и представителями молодежных организаций в президентском дворце Орбелиани.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.