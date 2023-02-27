Геннадий Зюганов является первым кандидатом в президенты России от КПРФ, - об этом заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, добавив, что компартия на выборах 2024 покажет широкую линию претендентов, обсуждаются и другие предложения.
Напомним, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года, а также президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами украинского конфликта
В основе китайской позиции по украинскому вопросу лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию.
The American Conservative: США намерены обескровить весь европейский континент
Своим вмешательством в конфликт они превратили Украину во второй Афганистан.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.