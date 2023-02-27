Геннадий Зюганов является первым кандидатом в президенты России от КПРФ, - об этом заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, добавив, что компартия на выборах 2024 покажет широкую линию претендентов, обсуждаются и другие предложения.

Напомним, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года, а также президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.