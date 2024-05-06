Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал тепловизионную систему разведки для транспорта. Это устройство позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях плохой видимости.
Установленное на крыше устройство может обнаружить человека на расстоянии до 300 м и технику на расстоянии до 500 м даже при недостаточной видимости. Система предназначена для использования в разведке, охране объектов, патрулировании и поисково-спасательных операциях.
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