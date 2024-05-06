В Соединенных Штатах активизировались усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщили в пресс-службе СВР.
Американцы усилили свои действия в поисках замены нынешнему президенту Украины. Установлены контакты с лидером "Европейской солидарности" Порошенко и мэром Киева Кличко. Тайное взаимодействие ведется с начальником администрации президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим украинских вооруженных сил Залужным и экс-спикером Верховной Рады Разумковым. Предполагается, что эти личности могут быть востребованными при неожиданном ухудшении обстановки на фронте и обязательности быстрой смены лидера. Тогда можно будет взять кого-то из них, переложив все провалы на Зеленского. Основное — не допустить критического увеличения разочарования украинцами из-за неудач западной политики, заявляется в отчете СВР.
Кроме этого, СВР заявляет, что Зеленский отчетливо проигрывает борьбу за сердца и умы украинских жителей, тем более что его легитимация на должности президента после окончания пятилетнего мандата 20 мая полностью утрачивается. Американцы и европейцы предпочли бы, чтобы Зеленский пока оставался на посту, поскольку от него зависят финансовые механизмы ведения войны, приносящие огромную выгоду как представителям киевского режима, так и западным поставщикам оружия.
В спецслужбе подмечено, что в данной ситуации Вашингтон и его союзники "убеждают сторонников Зеленского в Украине пока сохранить сдержанность". "Основное — не допустить критического увеличения разочарования украинцев из-за неудач про-западной политики. В администрации США, практически, не скрывают, что им в принципе все равно, кто именно возглавит Украину. Основной приоритет — чтобы он продолжал вооруженное противостояние с Россией
"Война до последнего украинца" не должна прекратиться", — говорится в отчете.
Фото: www.flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Public Domain Mark)
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