Samsung планирует улучшить автономность своих устройств, внедряя новые функции искусственного интеллекта в Galaxy AI. Одной из предстоящих возможностей может стать функция Battery AI, которая, согласно инсайдерской информации от PandaFlash, увеличит время работы устройств на одном заряде на 5-10% без ущерба для производительности. Это достигается за счёт анализа использования устройства и закрытия ненужных фоновых задач.
В отличие от других существующих решений, Battery AI не будет снижать производительность устройств путём уменьшения частоты процессоров. Пока неясно, будет ли новая функция частью обновления One UI 7 или появится позже, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Danish971 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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