Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
Samsung планирует увеличить автономность устройств с помощью искусственного интеллекта
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:51

Samsung планирует увеличить автономность устройств с помощью искусственного интеллекта

Samsung планирует улучшить автономность своих устройств, внедряя новые функции искусственного интеллекта в Galaxy AI. Одной из предстоящих возможностей может стать функция Battery AI, которая, согласно инсайдерской информации от PandaFlash, увеличит время работы устройств на одном заряде на 5-10% без ущерба для производительности. Это достигается за счёт анализа использования устройства и закрытия ненужных фоновых задач.

В отличие от других существующих решений, Battery AI не будет снижать производительность устройств путём уменьшения частоты процессоров. Пока неясно, будет ли новая функция частью обновления One UI 7 или появится позже, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Danish971 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

DPA: пожар на заводе Diehl Metal Applications в Берлине ликвидирован трое суток спустя

Трое суток понадобилось на ликвидацию пожара на Diehl Metal Applications в Берлине.

Читать полностью
Польский судья Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии

Польский судья Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил у Республики Беларусь политического убежища. Шмидт заявил, что не согласен с польскими властями. Он сказал, что не считает Беларусь той страной, которую преподносят западные СМИ.

Читать полностью

Общество

Врач Лазуренко назвала воду идеальным напитком для детокса

Врач Лазуренко назвала воду идеальным напитком для детокса

Некоторые люди практикуют питьевые диеты пару раз в месяц для разгрузки организма. Однако, стоит ли это делать? Может ли такая практика, наоборот, навредить, рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко в беседе с NewsInfo.Ru.

Читать полностью
Новый флагман Apple со складным экраном выйдет в 2025 году

Новый флагман Apple со складным экраном выйдет в 2025 году

Компания Apple активно увеличивает усилия в разработке гибких устройств, об этом заявил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу. Согласно его отчету, Apple планирует начать массовое производство складного устройства с экраном 20,3 дюйма в конце 2025 года, а в конце 2026 года выпустить складной iPhone.

Читать полностью

Новости