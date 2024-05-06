Автомеханик Алексей Щиголев подчеркнул важность проверки тормозных колодок перед летом, особенно после зимы, когда вероятность их износа высока из-за интенсивного использования и воздействия грязи с реагентами.

Он выделил четыре основных признака неисправности колодок: ухудшение тормозного эффекта, появление посторонних звуков при торможении, вибрация в педали тормоза или руле, и износ колодок до минимальной толщины в 3 мм. При обнаружении этих признаков необходима срочная замена колодок, сообщает Южный Автомобиль.

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