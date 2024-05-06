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Автомеханик Шиголев выделил основные признаки неисправных тормозных колодок
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:43

Автомеханик Шиголев выделил основные признаки неисправных тормозных колодок

Автомеханик Алексей Щиголев подчеркнул важность проверки тормозных колодок перед летом, особенно после зимы, когда вероятность их износа высока из-за интенсивного использования и воздействия грязи с реагентами.

Он выделил четыре основных признака неисправности колодок: ухудшение тормозного эффекта, появление посторонних звуков при торможении, вибрация в педали тормоза или руле, и износ колодок до минимальной толщины в 3 мм. При обнаружении этих признаков необходима срочная замена колодок, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/DudeAnderson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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