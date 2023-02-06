После того американские ВВС уничтожили китайский метеорологический зонд в Атлантике США нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.
В связи с этим Китай выражает решительный протест и призывает США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил китайский дипломат в своем заявлении.
Власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны. При этом Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
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