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  • Опубликована сегодня в 7:31

КНР заявила решительный протест после того США уничтожили китайский метеорологический зонд

После того американские ВВС уничтожили китайский метеорологический зонд в Атлантике США нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

В связи с этим Китай выражает решительный протест и призывает США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил китайский дипломат в своем заявлении.

Власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны. При этом Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

Мир

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Общество

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Новости