После того американские ВВС уничтожили китайский метеорологический зонд в Атлантике США нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

В связи с этим Китай выражает решительный протест и призывает США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил китайский дипломат в своем заявлении.

Власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны. При этом Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.