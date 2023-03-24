На Украине следует выставить всех иностранных наемников и натовских специалистов. Кроме того в стране надо создать демилитаризованную зону, чтобы прекратить кровопролитие. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100", - заявил он в интервью российским СМИ.

По его словам, если же этого окажется недостаточно, тогда уже принимать другие решения - нельзя исключать ничего. "Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова - значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу", - отметил Медведев.

Говорить о сроках спецоперации Медведев считает неуместным - здесь очень много факторов, оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий.

Демилитаризованная зона - это территория, на которой действует запрет на размещение военных сил и на использование военного оружия. Обычно такие зоны создаются в районах, где имеется конфликт между двумя или несколькими сторонами, с целью снижения напряженности и предотвращения военных столкновений.

Демилитаризованные зоны могут быть созданы на временной или постоянной основе. Временные зоны создаются на время проведения мирных переговоров или соглашений, например, в районах, где происходят военные действия. Постоянные зоны могут быть созданы для укрепления границы между двумя странами или для защиты цивильного населения в районах, которые могут быть подвержены военным действиям.

Демилитаризованная зона может устанавливаться по соглашению между сторонами конфликта или по решению международных организаций, таких как ООН. Контроль за соблюдением демилитаризованной зоны может осуществляться различными способами, включая наблюдение и мониторинг со стороны сторонних наблюдателей или военных миссий.

В целом, демилитаризованная зона предназначена для создания безопасной зоны, где конфликтующие стороны могут находиться в относительном мире и обеспечивать защиту гражданского населения.