Ученые предупредили о потенциальной угрозе "зомби-вируса" из Сибири

Согласно The Guardian, существует потенциальная угроза новой пандемии, исходящей из вирусов, обнаруженных в перманентной мерзлоте Сибири.

Эксперты предупреждают, что следующая пандемия может быть вызвана неизвестными микроорганизмами из далекого прошлого, а не новыми вирусами. В связи с глобальным потеплением считается возможным освобождение древних сибирских вирусов из ледников, что может привести к вспышкам неизвестных заболеваний. Ученые провели исследование штаммов так называемых "микробов Мафусаила", известных также как вирусы-зомби.

Для противодействия этой угрозе эксперты начали разрабатывать арктическую сеть мониторинга, направленную на выявление случаев заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

Генетик из университета Марселя Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что анализ пандемических рисков должен учитывать заболевания, которые могут возникнуть на юге и распространиться на север, также как и вспышки на Крайнем Севере, которые могут распространиться на юг. Он сообщил, что выделенные вирусы способны заражать только амебы и не представляют угрозы для человека, однако были выявлены генетические следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются известными патогенами человека.

Ранее ученые из Флоридского университета обратили внимание на проблему обратных зоонозов — передачи инфекционных заболеваний от человека к животным.