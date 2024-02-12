Курс на отказ от токсичных валют, доллара и евро, взят отечественными монетарными властями ещё до начала СВО. Так что февраль 2022-го лишь усилил переход российской экономики на более ликвидные активы.

По данным экспертов, Россия вошла в пятёрку стран-лидеров ретинга по объемам золотых запасов. Они превысили 2,35 тыс. тонн.

Подушка безопасности, в виде вечного металла, больше всего по итогам прошлого года поплнил Китай, за ним следуют Австралия и Индия, замыкаем марафон по наращиванию золотых активов мы и французы.