Курс на отказ от токсичных валют, доллара и евро, взят отечественными монетарными властями ещё до начала СВО. Так что февраль 2022-го лишь усилил переход российской экономики на более ликвидные активы.
По данным экспертов, Россия вошла в пятёрку стран-лидеров ретинга по объемам золотых запасов. Они превысили 2,35 тыс. тонн.
Подушка безопасности, в виде вечного металла, больше всего по итогам прошлого года поплнил Китай, за ним следуют Австралия и Индия, замыкаем марафон по наращиванию золотых активов мы и французы.
СПФС может стать аналогом SWIFT в расчетах с Турцией
Турция и Россия ищут новую платежную систему для финансовых расчётов. СПФС сейчас рассматривается как самый вероятный вариант системы для двух стран.
Шумер: Украина может проиграть Путину без поддержки из США
Американский конгрессмен Чак Шумер, являющийся лидером представителей Демократической партии в Сенате, предупредил о последствиях отсутствия поддержки Украины. Пока в Вашингтоне не могут договориться о новом пакете помощи Киеву, украинский режим находится под угрозой, утверждает политик.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.