В Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы
"Действительно, злоумышленники украли 60 килограммов золота в Каларском районе", — сказал источник в правоохранительных органах.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД, — добавили в пресс-службе.
Подробности кражи не сообщаются.
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