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  • Опубликована сегодня в 12:26

В Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы

В Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы

"Действительно, злоумышленники украли 60 килограммов золота в Каларском районе", — сказал источник в правоохранительных органах.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД, — добавили в пресс-службе.

Подробности кражи не сообщаются.

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