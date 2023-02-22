В Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы

"Действительно, злоумышленники украли 60 килограммов золота в Каларском районе", — сказал источник в правоохранительных органах.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД, — добавили в пресс-службе.

Подробности кражи не сообщаются.