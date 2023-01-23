Правительство РФ собирается выделить гиганствие средства на обновления систем ЖКХ в регионах.

По словам премьера Михаила Мишустина, в этом году правительство перечислит 30 млрд, а в следующем году еще 100 млрд рублей.

Средства направят на строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей при условии обязательного софинансирования со стороны субъектов.

В своем заявлении Мишустин напомнил, что в соответствии с распоряжением Владимира Путина, каждая семья в России должна быть надежно обеспечена теплом и водой.