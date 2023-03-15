Зимбабве заинтересована совместно с Россией добывать и перерабатывать алмазы и литий. Об этом заявил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с "Алросом", они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России", — сказал Мутсвангва, передает РИА "Новости".
Также, по словам африканского политика, есть еще одна очень перспективная сфера для сотрудничества — это добыча лития. Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире.
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