Зимбабве заинтересована совместно с Россией добывать и перерабатывать алмазы и литий. Об этом заявил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

"Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с "Алросом", они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России", — сказал Мутсвангва, передает РИА "Новости".

Также, по словам африканского политика, есть еще одна очень перспективная сфера для сотрудничества — это добыча лития. Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире.