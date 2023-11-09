Зима приближается: столица готовится к похолоданию

Заметное похолодание ожидается в столице в середине следующей недели, среднесуточная температура может опуститься до 0 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Главным признаком зимнего режима погоды является переход среднесуточной температуры через 0 градусов.
"По предварительным расчетам, в середине следующей недели начнется понижение температуры, и среднесуточные показатели уже будут приближаться к нулевой отметке. Если такая погода задержится на 10-15 дней, то можно будет говорить о зимнем режиме. Сейчас вероятность его начала велика", — сообщил он.
Вильфанд рассказал, что раньше переход через 0 происходил гораздо раньше, и зимы в столице были продолжительнее.
"По старым климатическим нормам переход через 0 градусов был 8-10 ноября. На 5 дней сместилась дата, и это значит, что за последние 30 лет продолжительность зимнего периода уменьшилась в Москве", — отметил метеоролог.
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