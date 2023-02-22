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  • Опубликована сегодня в 17:31

Международная федерация журналистов приостановила членство России

Союз журналистов России (СЖР) теперь не является участником Международной Федерации журналистов (МФЖ) без каких-либо оснований, сообщил председатель Союза Владимир Соловьёв.

«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР»

Как предполагает Соловьев, такое решение было принято только на основе политической ситуации в мире.

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