Союз журналистов России (СЖР) теперь не является участником Международной Федерации журналистов (МФЖ) без каких-либо оснований, сообщил председатель Союза Владимир Соловьёв.

«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР»

Как предполагает Соловьев, такое решение было принято только на основе политической ситуации в мире.