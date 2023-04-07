Перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, пополнился новым именем: теперь журналист Аркадий Бабченко* относится к иноагентам. Об этом проинформировало Министерство юстиции России.

По данным ведомства, репортер оказывал активную помощь украинской армии: собирал необходимые средства для военной и иной поддержки, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Ранее, в январе текущего года, Бабченко был объявлен в розыск. Основанием послужила статья Уголовного кодекса.

* Включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.