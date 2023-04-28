Жителей Петербурга возмутил отчет Смольного о среднем размере жилплощади на человека

Чиновники Смольного отчитались о том, что Петербург является лидером по темпам возведения и обеспечения горожанам жильем, отметив, что на каждого жителя приходится около 27,3 кв/м. Петербуржцы раскритиковали отчет, отметив его несоответствие реалиям.

В официальном сообществе Смольного опубликовали графики, которые наглядно демонстрируют достижения нынешнего правительства Петербурга.

Однако петербуржцы были возмущены откровенной фальсификацией данных со стороны чиновников.

"У всех по 27,3 метра на человека, оказывается))) Это как с голубцами: кто-то ест капусту, кто-то мясо, но все вместе мы едим голубцы", - отмечают петербуржцы.

Также жители города на Неве напомнили о большом количестве семей-очередников, которые годами не могут дождаться улучшений жилищных условий, где на одного человека приходится менее 9 кв. м площади. Вспомнили и о проблеме семей с детьми инвалидами, которые также продолжительное время стоят в очереди на жилплощадь.