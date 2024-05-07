По просьбе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопросы, касающиеся палестино-израильского противостояния, обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

По его словам, 9 мая состоится конфиденциальное обсуждение по запросу России, посвященное необычной ситуации — Совет Генассамблеи выслушает отчет главы Миссии ООН по контролю за соблюдением условий перемирия.

Эта старейшая миротворческая миссия ООН и единственная — непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", — указал Полянский.

По его словам, Миссия сейчас находится в повышенном спросе. "

Полянский конкретизировал, что миссия актуальна, в частности, для контроля за прекращением огня.

Фото: commons.wikimedia.org/MusikAnimal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)