По просьбе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопросы, касающиеся палестино-израильского противостояния, обсуждение пройдет в закрытом режиме.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
По его словам, 9 мая состоится конфиденциальное обсуждение по запросу России, посвященное необычной ситуации — Совет Генассамблеи выслушает отчет главы Миссии ООН по контролю за соблюдением условий перемирия.
Эта старейшая миротворческая миссия ООН и единственная — непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта", — указал Полянский.
По его словам, Миссия сейчас находится в повышенном спросе. "
Полянский конкретизировал, что миссия актуальна, в частности, для контроля за прекращением огня.
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