Исследователи из Амстердамского университета обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции. Они провели исследование, включавшее 6747 человек разного возраста с различными стадиями когнитивных изменений и выявили 86 генетических вариаций (SNP), ранее ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

Долгожители, доживающие до 100 лет и старше, имеют уникальный генетический профиль, снижающий риск развития этой болезни. Их показатель полигенного риска (PRS) был более чем в пять раз ниже, чем у пациентов с Альцгеймером.

Среди ключевых генов, поддерживающих здоровье мозга, были выделены ANKH, GRN, TMEM106B и SORT1. Эти гены участвуют в иммунной функции и очищении мозга от потенциально вредных отходов, что способствует поддержанию ясности ума в пожилом возрасте, сообщает Газета.Ру.

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