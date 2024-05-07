Эффективность лечения рака зависит от типа заболевания и распространенности метастазов.

Хотя обнаружение рака вызывает сильные эмоциональные реакции, онколог Денис Романов отметил, что третья стадия заболевания, хоть и считается поздней, принципиально отличается от четвертой, и шанс на выздоровление здесь значительно выше.

Он привел примеры пациентов с метастазами, которые смогли выздороветь благодаря официальной медицине. Онколог предостерег от использования нетрадиционных методов лечения, подчеркивая важность обращения к официальной медицине, обладающей необходимыми технологиями, сообщает МедикФорум.

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