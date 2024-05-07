Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок еще раз выразила опасения по поводу атаки на город Рафах в Секторе Газа, призывая Израиль открыть пункты пропуска "Рафах" и "Керем-Шалом" для отправки гуманитарной помощи жителям Палестины.

Она заявила, что предостерегает ЦАХАЛ от проведения крупномасштабной атаки на Рафах, миллион проживающих там людей не сможет исчезнуть ниоткуда, они нуждаются в защите.

Поэтому она считает проведение срочной гуманитарной помощи, для этого КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" должны быть немедленно открыты.

Фото: www. wikidata.org/Wafa (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)